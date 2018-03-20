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Прогноз результатов «Лукойла» за 2017 год по МСФО: прибыль вырастет в 2 раза, — Аналитики компании «Атон»
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Прогноз результатов «Лукойла» за 2017 год по МСФО: прибыль вырастет в 2 раза, — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
Мы ожидаем увидеть сильные показатели на фоне улучшения макроэкономического фона (что подтверждают результаты других нефтяных компаний, которые уже опубликовали свою отчетность), а также за счет некоторого роста добычи и объемов переработки. Сезонный рост некоторых статей расходов (например, SG &A) несколько нейтрализует этот эффект.
Мы прогнозируем, что выручка достигнет 1 584 млрд руб. (+7% кв/кв, +13% г/г), в то время как показатель EBITDA вырастет до 224 млрд руб. (+1% кв/кв, +22% г/г). По нашим прогнозам, EBITDA за 2017 достигнет 832 млрд руб. (+14% г/г).
На чистую прибыль ЛУКОЙЛа обычно оказывает сильное влияние прибыль и убытки по курсовым разницам, которые зависят от колебания рубля. Это в значительной степени объясняет рост чистой прибыли на 15% кв/кв до 112 млрд руб. (+141% г/г), которые мы ожидаем в 4К17, поскольку убыток в размере 9.4 млрд руб., зафиксированный в отчетности в 3К17, будет полностью нейтрализован в 4К17 (мы ожидаем, что эта статья будет близка к нулевому показателю). Компания сообщила о еще более значительном убытке по курсовым разницам в размере 27.5 млрд руб. в 4К16.
Это предполагает чистую прибыль за 2017 на уровне 411 млрд руб., что соответствует росту в 2.0x раза г/г в том числе и за счет прибыли от продажи непрофильного алмазного месторождения им. Гриба в размере 47.8 млрд руб. во 2К17. FCF достигнет 58 млрд руб. в 4К17 на фоне сезонного скачка капзатрат до 139 млрд руб., по нашим оценкам. Это ниже, чем 91 млрд руб., которые компания зафиксировала в 3К17, и преимущественно связано с более низкими капзатратами в 119 млрд руб.
ЛУКОЙЛ проведет День инвестора в Лондоне в пятницу 23 марта, а также вебкаст, в рамках которых прокомментирует результаты за 2017, и представит новую информацию по своей стратегии и долгосрочным планам. Мы ожидаем, что это вернет компанию в центр внимания инвесторов на этой неделе.
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