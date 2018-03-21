Прибыль «ЛУКойла» по МСФО выросла в 2017 г. в 2 раза

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Чистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО выросла в 2017 г. в два раза до 418,8 млрд руб., выручка от продаж — на 13,6% до 5,937 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился до рекордных 831,6 млрд руб. (+ 13,8%).

Отрицательное влияние на EBITDA оказало сокращение объема компенсационной нефти по проекту «Западная Курна-2» в Ираке. Без учета данного фактора EBITDA вырос в 2017 г. на 17,8%, сообщает компания. Капзатраты «ЛУКойла» увеличились в 2017 г. на 3% до 511,5 млрд руб. Свободный денежный поток сократился на 3% до 247 млрд руб. Между тем «ЛУКойл» сократил добычу углеводородов в прошлом году на 0,3% до 2,269 млн б. н. э. /с, добыча нефти упала на 5% до 658,3 млн баррелей. При этом среднесуточная добыча углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» выросла на 2,5% до 2,235 млн б. н. э. /с. Добыча жидких углеводородов без учета проекта «Западная Курна-2» составила в 2017 г. 645,8 млн баррелей. В том числе добыча нефти в Каспийском море увеличилась до 5,5 млн тонн. В Тимано-Печоре выросла добыча высоковязкой нефти. Добыча на Ярегском месторождении и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения увеличилась на 18,5% и 6,7% соответственно. На Пякяхинском месторождении добыча выросла до 1,5 млн тонн нефти и газового конденсата. «ЛУКойл» успешно развивает газовые проекты в Узбекистане. Так, добыча газа по проектам «Кандым» и «Гиссар» выросла до 8,1 млрд куб. м (+ 43,9%). Выпуск нефтепродуктов на НПЗ «ЛУКойла» увеличился в 2017 г. на 1,8% до 63,5 млн тонн. Общий долг компании сократился в прошлом году на 12% до 616,4 млрд руб.