Украина взыскала с «Газпрома» около $3,8 млн в рамках антимонопольного штрафа

«Мы уже взыскали часть средств — все, что фактически было у «Газпрома» на территории Украины. Было описано, арестовано и взыскано в госбюджет Украины более 100 млн гривен», — сказал Петренко в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что министерство юстиции будет работать также по другим судебным решениям, в том числе по решению Стокгольмского арбитража.

«Мы будем работать с коллегами по другим решениям, чтобы взыскать с «Газпрома» все долги до копейки. Мы имеем хорошие перспективы и хорошие наработки по выполнению этих решений не только на Украине, но и в других странах», — отметил Петренко.

24 декабря 2015 года антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины. 5 декабря 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) к «Газпрому» на $6,6 млрд (по курсу на день оглашения штрафа 171,9 млрд гривен) о злоупотреблении монопольным положением на украинском рынке транзита газа. В эту сумму входит сам штраф (85,97 млрд гривен), а также пеня.

21 апреля 2017 года АМКУ запросил департамент государственной исполнительной службы министерства юстиции Украины наложить арест на имущество «Газпрома» на Украине в рамках процедуры взыскания штрафа на $6,6 млрд

12 мая «Газпром» получил постановление Минюста Украины о наложении ареста на акции компании «Газтранзит».

«Газпром» в кассационном порядке обжаловал решение Киевского апелляционного хозяйственного суда о принудительном взыскании с компании штрафа и пени. 16 мая 2017 года Высший хозяйственный суд Киева отклонил кассационную жалобу «Газпрома».

В августе «Газпром» обратился с заявлением в Верховный суд Украины. В середине сентября Верховный суд Украины отказал «Газпрому» в принятии заявления к рассмотрению.