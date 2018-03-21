«Газпром» подаст в суд на Украину за незаконное изъятие имущества

«Газпром» готовит иск в международный арбитраж из-за незаконного изъятия Украиной его имущества, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа», — говорится в сообщении «Газпрома».

«Газпром» уточняет, что не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

«Газпром» ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж», — отмечает газовая компания.