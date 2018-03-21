Ещё
«Газпром» подаст в суд на Украину за незаконное изъятие имущества
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Газпром» подаст в суд на Украину за незаконное изъятие имущества 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
«Газпром» готовит иск в международный арбитраж из-за незаконного изъятия Украиной его имущества, говорится в сообщении российского газового холдинга.
«Появившиеся в СМИ сообщения о взыскании Украиной с «Газпрома» денежных средств говорят о продолжении попыток незаконного изъятия имущества «Газпрома» под видом исполнения решения Антимонопольного комитета Украины 2016 года о наложении штрафа», — говорится в сообщении «Газпрома».
«Газпром» уточняет, что не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.
«Газпром» ранее уже направил Украине уведомление о нарушении украинской стороной своих обязательств по защите инвестиций и в настоящее время готовит соответствующий иск для обращения в международный арбитраж», — отмечает газовая компания.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром» и «Нафтогаз» проведут переговоры в конце марта в Европе Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию Bayer и Monsanto Объем газа в ПХГ Украины упал ниже 8,5 млрд кубометров
 Ещё 44 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него194
Назван возможный преемник Лаврова79
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором240
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ15
В Кремле прокомментировали возможную отставку Лаврова17
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение