Россия направит Удмуртии 317,7 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам 

Ижевск. Удмуртия. Россия направит в Удмуртию 317,694 млн рублей на повышение оплаты труда бюджетникам. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны.
Деньги выделят в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей.
Средства предоставят в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В целом на все субъекты Федерация выделит 20 млрд рублей.
Больше всего средств направят в Красноярский край — 1,062 млрд рублей. Наименьшую сумму дотаций получит Калининградская область — 35,4 млн рублей и Севастополь — 19,5 млн рублей.