Россия направит Удмуртии 317,7 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам

Ижевск. Удмуртия. Россия направит в Удмуртию 317,694 млн рублей на повышение оплаты труда бюджетникам. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны.

Деньги выделят в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей.

Средства предоставят в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В целом на все субъекты Федерация выделит 20 млрд рублей.