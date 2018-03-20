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Россия направит Удмуртии 317,7 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам
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Россия направит Удмуртии 317,7 млн рублей на повышение зарплат бюджетникам 

ИА «Сусанин» 8 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Россия направит в Удмуртию 317,694 млн рублей на повышение оплаты труда бюджетникам. Об этом сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства страны.
Деньги выделят в связи с увеличением с 1 мая минимального размера оплаты труда до 11 163 рублей.
Средства предоставят в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В целом на все субъекты Федерация выделит 20 млрд рублей.
Больше всего средств направят в Красноярский край — 1,062 млрд рублей. Наименьшую сумму дотаций получит Калининградская область — 35,4 млн рублей и Севастополь — 19,5 млн рублей.
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