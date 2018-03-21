Денежный рынок: снижение ставки однодневного валютного свопа, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Мы полагаем, что давление на рынке однодневного валютного свопа было вызвано действиями одного или нескольких банков по закрытию временно образовавшегося дефицита валютной ликвидности. Также отметим, что сегодня состоятся расчеты по операции обмена российских суверенных еврооблигаций. Мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Среднесрочные ставки NDF вчера снизились на 10–12 бп, более длинные опустились на 5–6 бп. Кривые кросс-валютных и процентных свопов сместились вниз на 6–7 бп. Рублевые ставки овернайт, наоборот, выросли: средняя стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась на 10–15 бп, до 7,05%. Ставка RUONIA в понедельник снизилась до 7,14% (−1 бп).