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Денежный рынок: снижение ставки однодневного валютного свопа, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: снижение ставки однодневного валютного свопа, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 35 минут назад
Фото: Прайм
Мы полагаем, что давление на рынке однодневного валютного свопа было вызвано действиями одного или нескольких банков по закрытию временно образовавшегося дефицита валютной ликвидности. Также отметим, что сегодня состоятся расчеты по операции обмена российских суверенных еврооблигаций. Мы ожидаем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. Среднесрочные ставки NDF вчера снизились на 10–12 бп, более длинные опустились на 5–6 бп. Кривые кросс-валютных и процентных свопов сместились вниз на 6–7 бп. Рублевые ставки овернайт, наоборот, выросли: средняя стоимость однодневного репо под залог ОФЗ повысилась на 10–15 бп, до 7,05%. Ставка RUONIA в понедельник снизилась до 7,14% (−1 бп).
На вчерашнем аукционе недельных депозитов при лимите в 2,9 трлн руб. банки на счетах в ЦБ разместили 2,6 трлн руб., что соответствует объему депозитов, подлежащих погашению на этой неделе (2,58 трлн руб.). Средневзвешенная ставка на аукционе составила 7,44%. Между тем спрос на аукционе купонных облигаций Банка России был довольно высоким: транш с погашением 16 мая был размещен в полном объеме (144 млрд руб.), а выпуск с погашением 13 июня — на сумму 282 млрд руб. из предложенных 365 трлн руб. После расчетов по аукциону общий объем КОБР в обращении увеличится до 1,1 трлн руб.
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