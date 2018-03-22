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Денежный рынок: небольшой запас свободных резервов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: небольшой запас свободных резервов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Ее средневзвешенное значение составило 6,40%, по сравнению с вторником поднявшись всего на 4 бп. Ставка RUONIA на этой неделе держится в пределах 7,15–7,20%. В результате, однодневный базис, в последнее время составлявший −40 бп, вчера расширился до −80 бп, но мы полагаем, что в ближайшие дни он вернется к прежним значениям. Трехмесячная ставка NDF осталась на прежнем уровне (6,12%), в то время как более длинные значения снизились на 9–12 бп. Кривые кросс-валютных и процентных свопов сместились вниз на 2–3 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ опустились в среднем на 20 бп, до 6,85%.
Отметим, что в последнее время остатки средств на корсчетах банков в ЦБ держатся на достаточно низком уровне примерно в 2,0 трлн руб., в результате чего в текущем периоде усреднения запас свободных резервов в банковской системе сократился до 40 млрд руб. Мы полагаем, что в ближайшие дни банки будут активно аккумулировать ликвидность, чтобы компенсировать отток, связанный с предстоящей в понедельник уплатой ключевых налогов (НДС и НДПИ). Вчера Банк России провел аукцион 2-дневных депозитов с лимитом 620 млрд руб. против 920 млрд руб., подлежавших выплате с ранее размещенных депозитов тонкой настройки. Общая сумма поданных заявок составила 583 млрд руб., которые были размещены по средневзвешенной ставке 7,46%. Сегодня Федеральное казначейство предложит 500 млн долл. к размещению на 12-дневных депозитах по минимальной ставке 1,4%.
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