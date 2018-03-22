Денежный рынок: небольшой запас свободных резервов, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал

Ее средневзвешенное значение составило 6,40%, по сравнению с вторником поднявшись всего на 4 бп. Ставка RUONIA на этой неделе держится в пределах 7,15–7,20%. В результате, однодневный базис, в последнее время составлявший −40 бп, вчера расширился до −80 бп, но мы полагаем, что в ближайшие дни он вернется к прежним значениям. Трехмесячная ставка NDF осталась на прежнем уровне (6,12%), в то время как более длинные значения снизились на 9–12 бп. Кривые кросс-валютных и процентных свопов сместились вниз на 2–3 бп. Рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ опустились в среднем на 20 бп, до 6,85%.