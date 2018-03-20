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Компания LADA запускает весеннюю сервисную акцию
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Компания LADA запускает весеннюю сервисную акцию 

VanLife 8 часов назад
Фото: VanLife
В центре внимания LADA находятся интересы ее клиентов, именно поэтому Марка стремится сделать обслуживание автомобилей еще комфортней и доступней. LADA традиционно проводит сезонные сервисные акции, предлагая выгодные условия обслуживания, приобретения запчастей и расходных материалов. На этот раз обладателям LADA предлагается сразу 6 весенних акций под общим названием «ДА ЛАДНО?!». Выгодные условия действуют с 15 марта по 31 мая 2018 года, сообщает пресс-служба компании. В рамках акции «ДА ЛАДНО?!» доступна комплексная диагностика систем автомобиля по цене от 0 рублей, бесплатная замена моторного масла (при покупке масла и фильтра LADA в дилерском центре), выгода 20% на сезонные аксессуары, выгода 15% на акционные запчасти и 20% — на услуги по их замене. Предусмотрены и спецпредложения по шиномонтажу, очистке системы вентиляции салона и антикоррозийной обработке. С подробностями об условиях сервисной акции можно ознакомиться на официальном сайте производителя.
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