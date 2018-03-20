ЕС не успеет подготовиться к «Северному потоку-2» 

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». "Газпрому" в 2020 году придется использовать газотранспортную систему (ГТС) Украины для транзита газа в Европу, поскольку инфраструктура ЕС не будет готова к приему газа из «Северного потока-2», пишет «Коммерсант». К концу 2019 года, когда закончится контракт на транзит газа через территорию Украины, «Газпром» сможет прокачать через «Северный поток-2» не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Получается, что заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно, отмечает издание. Продолжение газопровода «Северный поток-2» по территории Германии — газопровод Eugal — будет полностью построен к концу 2020 года. «Газпром» из-за этого сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности газопровода. Полностью загрузить газопровод российская газовая компания сможет только при вводе второй нитки Eugal. Такие оценки объемов необходимого украинского транзита сделаны на основании текущего уровня спроса на российский газ в Европе, но в ближайшие годы эта потребность может вырасти.