Ещё
ЕС не успеет подготовиться к «Северному потоку-2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС не успеет подготовиться к «Северному потоку-2» 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». "Газпрому" в 2020 году придется использовать газотранспортную систему (ГТС) Украины для транзита газа в Европу, поскольку инфраструктура ЕС не будет готова к приему газа из «Северного потока-2», пишет «Коммерсант». К концу 2019 года, когда закончится контракт на транзит газа через территорию Украины, «Газпром» сможет прокачать через «Северный поток-2» не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Получается, что заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно, отмечает издание. Продолжение газопровода «Северный поток-2» по территории Германии — газопровод Eugal — будет полностью построен к концу 2020 года. «Газпром» из-за этого сможет использовать не более 34 млрд кубометров мощности газопровода. Полностью загрузить газопровод российская газовая компания сможет только при вводе второй нитки Eugal. Такие оценки объемов необходимого украинского транзита сделаны на основании текущего уровня спроса на российский газ в Европе, но в ближайшие годы эта потребность может вырасти.
Вести.Ru: последние новости
МТС в 2017 году укрепила лидерство и увеличила отрыв от основных конкурентов Суд признал страховую компанию "АСКО" банкротом Прибыль "АЛРОСА" по МСФО в 2017 году рухнула на 41%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии85
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора182
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение