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Объем российского рынка рекламы вырос в 2017 году на 14% — до 417 млрд рублей
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Объем российского рынка рекламы вырос в 2017 году на 14% — до 417 млрд рублей 

Rambler News Service 8 часов назад
Фото: Вести Экономика
Объем российского рынка рекламы по итогам 2017 года во всех средах распространения вырос на 14% — до 417 млрд руб. (без НДС), сообщает Ассоциация коммуникационных агентство России (АКАР).
Реклама в сегменте телевидения выросла за отчетный период на 13% — до 170,9 млрд руб., в интернете — на 22%, до 166, 3 млрд руб. Объем рынка рекламы в печатных СМИ сократился на 8% — до 20,5 млрд руб. При этом в газетах показатель снизился на 12% — до 8,7 млрд руб., в журналах — на 5%, до 11,9 млрд руб.
«Комиссия экспертов АКАР провела оценку объема регионального рекламного рынка России. В расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама), и не учитывают московский региональный рекламный рынок. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за 2017 год составил 49.3 млрд руб., что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года», — отмечается в сообщении АКАР.
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