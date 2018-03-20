Объем российского рынка рекламы вырос в 2017 году на 14% — до 417 млрд рублей

Объем российского рынка рекламы по итогам 2017 года во всех средах распространения вырос на 14% — до 417 млрд руб. (без НДС), сообщает Ассоциация коммуникационных агентство России (АКАР).

Реклама в сегменте телевидения выросла за отчетный период на 13% — до 170,9 млрд руб., в интернете — на 22%, до 166, 3 млрд руб. Объем рынка рекламы в печатных СМИ сократился на 8% — до 20,5 млрд руб. При этом в газетах показатель снизился на 12% — до 8,7 млрд руб., в журналах — на 5%, до 11,9 млрд руб.

«Комиссия экспертов АКАР провела оценку объема регионального рекламного рынка России. В расчет включены четыре медиасегмента (телевидение, радио, пресса и наружная реклама), и не учитывают московский региональный рекламный рынок. Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за 2017 год составил 49.3 млрд руб., что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года», — отмечается в сообщении АКАР.