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НПФ Сбербанка опроверг информацию о возможной покупке НПФ «Будущее»
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НПФ Сбербанка опроверг информацию о возможной покупке НПФ «Будущее» 

Rambler News Service 9 часов назад
Ранее о готовящейся сделке сообщил журнал Forbes.
«В настоящее время такая сделка не планируется», — сказал представитель НПФ Сбербанка.
В пресс-службе НПФ «Будущее» сказали, что «на сегодняшний момент не обладают информацией по данному запросу».
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