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СМИ: Инвесткомпания CITIC Group может купить 49% акций подразделения CEFC
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СМИ: Инвесткомпания CITIC Group может купить 49% акций подразделения CEFC 

Прайм 8 часов назад
Китайская инвестиционная компания CITIC Group может приобрести 49% акций европейского подразделения китайской энергетической компании CEFC, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник из CEFC.
"CEFC China Energy ведет переговоры с государственной CITIC Group о продаже до 49% доли в европейском подразделении конгломерата", — сказал источник агентству.
Официальный представитель энергетической компании отказался от комментариев агентству.
Инвестиционная корпорация CITIC Group была основана в 1979 году, специализируется на финансовых услугах, ресурсах и энергетике, промышленности, строительстве и недвижимости. Штаб-квартира компании находится в Пекине.
Китайская корпорация CEFC — вертикально-интегрированная компания, которая реализует нефтегазовые проекты в сфере добычи, нефтепереработки и нефтехимии, транспортировки и реализации нефтепродуктов. Кроме того, CEFC располагает банковскими, фондовыми и другими финансовыми инструментами и является влиятельным участником мирового рынка инвестиций в таких сферах как новые источники энергии, биофармацевтика, авиация, туризм, инфраструктурные проекты.
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