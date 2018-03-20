Друзья драконов: на каких китайских миллиардеров стоит делать ставку

В новом списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes 259 новых имен. Из них — 89 миллиардеров из Китая . Это довольно неоднородная группа, в нее входят как поставщики Apple и интернет-предприниматели, так и представители традиционного производства. Мы выбрали десять китайских миллиардеров, заслуживающих особого внимания.

Цзэн Фанцинь, глава компании по производству ферритовых магнитов Guangdong LY Intelligent Manufacturing. Состояние: $3,8 млрд

Недавно Цзэн Фанцинь вывела акции своей компании Lingyi Technology на фондовую биржу «с черного хода», то есть путем поглощения уже зарегистрированной компании JPMF. Капитализация компании, чье название после выхода на биржу было сменено с JPMF на Guangdong LY Intelligent Manufacturing Company, составила $3,2 млрд Компания поставляет комплектующие для смартфонов, среди клиентов значится Apple.

Мелисса Ма, специальный помощник главы Baidu . Состояние: $3,8 млрд

Mелисса Ма — жена Робина Ли , главы компании Baidu, которая считается лидером среди китайских поисковых систем. Еще в 2007 году она вышла из топ-менеджмента Baidu, но в прошлом году вернулась — в должности специального помощника Робина Ли. По информации с сайта Научно-технического университета Китая, Мелисса Ма является его выпускницей и членом ассоциации выпускников.

В интервью китайскому Forbes в январе этого года предприниматель, которого окрестили «китайским Илоном Маском », заявил: «Я не боюсь проигрывать». Запущенный им три года назад автомобильный стартап Nio привлек финансирование на сумму в $2,1 млрд и в декабре прошлого года начал принимать заказы на производство своей первой модели электромобиля. Уильям Ли также является главой компании Bitauto Holdings, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания занимается производством контента для китайских сайтов об автомобилях. За прошлый год ее капитализация увеличилась на 20%.

Робин Цзэн, глава Contemporary Amperex Technology. Состояние: $1,9 млрд

Робин Цзэн — основатель и глава Contemporary Amperex Technology, одного из крупнейших поставщиков литий-ионных аккумуляторов и систем хранения для электромобилей в Китае. В ноябре 2017 года компания подала заявку на размещение акций на Шэньчжэньской фондовой бирже. Ранее Робин Цзэн работал в государственной судостроительной компании в провинции Фуцзянь.

Чжан Тао, создатель сервиса Dianping. Состояние: $1,5 млрд

Чжан Тао был основателем и CEO сайта отзывов о ресторанах Dianping до 2015 года, когда его компанию поглотил cервис коллективных скидок Meituan. Сейчас Чжан Тао является акционером объединенной компании, стоимость которой в 2017 году составила примерно $30 млрд

Чжао Чанпэн, CEO биржи криптовалют Binance. Состояние: $1,4 млрд

Чжао Чанпэн — основатель и CEO криптовалютной биржи Binance, которая всего за 180 дней стала самой крупной в мире. (Статью о Binance можно прочитать здесь). Чжао Чанпэн известен под именем CZ.

Вань Лун, глава мясоперерабатывающей компании WH Group. Состояние: $1,3 млрд

Вань Лун возглавляет компанию WH Group, одного из крупнейших поставщиков свинины и мясных продуктов в мире. Акции компании размещены на Гонконгской фондовой бирже. За прошлый год благодаря расширению компании в Китае и в США стоимость капитализация WH Group выросла более чем в полтора раза. В США у WH Group есть дочерняя компания Smithfield Foods, один из лидеров местной мясной промышленности.

Дэвид Сюэлин Ли, глава развлекательной платформы YY. Состояние: $1,1 млрд

Дэвид Сюэлин Ли — глава и создатель социальной сети и платформы для проведения онлайн-трансляций YY. Акции компании размещены на американской фондовой бирже Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний. В марте ее дочерняя компания Huya, занимающаяся организацией соревнований по киберспорту, привлекла финансирование на сумму в $461 млн от инвесторов, среди которых фигурирует китайская технологическая компания Tencent. До основания платформы YY, Дэвид Сюэлин Ли работал главным редактором китайского портала Netease.com. Ранее он основал платформу для торговли авторскими правами для журналистов и фотографов CFP.cn.

Яо Цзиньбо, глава электронной торговой площадки 58.com. Состояние: $1,1 млрд

Яо Цзиньбо — основатель и CEO 58.com, одной из крупнейших электронных торговых площадок в Китае. Стоимость акций компании, размещенных на Нью-Йоркской фондовой бирже, за последний год увеличилась в два раза. Ранее Яо Цзиньбо основал компанию domain.cn, которая занимается переносами доменных имен. В 1999 году Яо Цзиньбо получил степень бакалавра информатики и химии в Океанском университете Китая. Недавно китайские СМИ сообщили о том, что Яо Цзиньбо планирует вывести акции своей компании 58.com на китайские фондовые биржи.

Лу Вэйдин, CEO компании по производству автозапчастей Wanxiang Group Corporation. Состояние: $1 млрд

Лу Вэйдин возглавляет Wanxiang Group, одну из крупнейших негосударственных компаний Китая. Его отец Лу Гуанкю в 1969 году основал компанию-предшественника Wanxiang Group. Лу Гуанкю умер в 2017 году. Компании Wanxiang предстоит обнародовать информацию о распределении активов Лу Гуанкю среди людей, упомянутых в его завещании. Лу Вэйдин является главой China Wanxiang, которая также занимается страхованием и финансовыми технологиями.

Перевод Полины Шеноевой