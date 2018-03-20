Минобрнауки предлагает выделить 1 млрд рублей на развитие сети «Кванториумов» в 2018 году

Минобрнауки предлагает выделить 1 млрд рублей на развитие сети детских технопарков «Кванториум» в 2018 году, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Минфину России выделить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы в объеме 1 000 000 тыс. рублей на 2018 год Минобрнауки России на финансовое обеспечение реализации проекта по созданию детских технопарков «Кванториум»», — говорится в тексте документа.

В правительстве предлагают выделить 870 млн рублей для предоставления в 2018 году иных межбюджетных трансфертов, и 130 млн рублей для предоставления субсидий подведомственной организации из федерального бюджета на финансовое обеспечение организационно-технического сопровождения детских технопарков «Кванториум».

В бюджете на 2018 год заложено 2 млрд рублей на развитие технопарков «Кванториум», из которых уже выделено 981 млн рублей.