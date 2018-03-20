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Минобрнауки предлагает выделить 1 млрд рублей на развитие сети «Кванториумов» в 2018 году
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Минобрнауки предлагает выделить 1 млрд рублей на развитие сети «Кванториумов» в 2018 году 

Rambler News Service 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
Минобрнауки предлагает выделить 1 млрд рублей на развитие сети детских технопарков «Кванториум» в 2018 году, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
«Минфину России выделить бюджетные ассигнования, предусмотренные по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» раздела «Национальная экономика» классификации расходов бюджетов на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы в объеме 1 000 000 тыс. рублей на 2018 год Минобрнауки России на финансовое обеспечение реализации проекта по созданию детских технопарков «Кванториум»», — говорится в тексте документа.
В правительстве предлагают выделить 870 млн рублей для предоставления в 2018 году иных межбюджетных трансфертов, и 130 млн рублей для предоставления субсидий подведомственной организации из федерального бюджета на финансовое обеспечение организационно-технического сопровождения детских технопарков «Кванториум».
В бюджете на 2018 год заложено 2 млрд рублей на развитие технопарков «Кванториум», из которых уже выделено 981 млн рублей.
Развитие детских технопарков «Кванториум» является частью приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». По итогам 2017 года сеть из 51 «Кванториума» охватывает 39 субъектов РФ. На постоянной и бесплатной основе в них занимаются 45 тысяч детей.
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