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«Мосэнергосбыт» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 58 раз
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«Мосэнергосбыт» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 58 раз 

Rambler News Service 43 минуты назад
Фото: Санкт-Петербург.ру
«Мосэнергосбыт» (входит в «Интер РАО») увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году в 58,3 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 5,941 млрд рублей (против 102,2 млн рублей в 2016 году), сообщает компания.
Выручка «Мосэнергосбыта» за отчетный период составила 330,373 млрд рублей, что на 12,4% больше показателя 2016 года.
Операционные расходы увеличились на 10,9% — с 294,369 млрд рублей до 326,524 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения составила 7,237 млрд рублей, увеличившись в 63,5 раза.
«Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, клиентская база которой включает более 7,2 млн абонентов. Площадь обслуживаемой территории компании составляет свыше 47 тыс. кв. километров.
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 Ещё 12 источников 
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