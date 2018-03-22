«Мосэнергосбыт» увеличил чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 58 раз

«Мосэнергосбыт» (входит в « Интер РАО ») увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 году в 58,3 раза по сравнению с показателем предыдущего года — до 5,941 млрд рублей (против 102,2 млн рублей в 2016 году), сообщает компания. Выручка «Мосэнергосбыта» за отчетный период составила 330,373 млрд рублей, что на 12,4% больше показателя 2016 года. Операционные расходы увеличились на 10,9% — с 294,369 млрд рублей до 326,524 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 7,237 млрд рублей, увеличившись в 63,5 раза. «Мосэнергосбыт» — одна из крупнейших в России энергосбытовых компаний, клиентская база которой включает более 7,2 млн абонентов. Площадь обслуживаемой территории компании составляет свыше 47 тыс. кв. километров.