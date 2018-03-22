«М. Видео» увеличило прибыль по МСФО на 25% в 2017 г. 

Москва, 22 марта — «Вести. Экономика». Крупнейший продавец бытовой техники и электроники "М. Видео" увеличил чистую прибыль по МСФО на 25% до 7 млрд руб. по итогам 2017 г., сообщила сегодня компания. Выручка «М. Видео» выросла на 8,2% до 198 млрд руб. (без НДС) в 2017 г. Рост был обусловлен как увеличением продаж сопоставимых магазинов, так и высокой динамикой онлайн-покупок, на долю последних пришлось 15,7% от выручки (12,0% годом ранее), отметили в компании. Рентабельность по чистой прибыли составила 3,5% в 2017 г. по сравнению с 3,0% годом ранее.
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"М. Видео" покупает «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей «М. Видео» сохранила лидерские позиции на рынке бытовой техники и электроники России: доля компании достигла 17,1%. В отчетном периоде компания смогла значительно нарастить долю на онлайн-рынке до рекордных 14,1% с 11,3% в 2016 г. Валовая прибыль «М. Видео» выросла на 8,4% до 46,5 млрд руб. по итогам 2017 г. При этом валовая рентабельность выросла на 0,1 процентного пункта до 23,5%. Президент «М. Видео» Александр Тынкован: «Несмотря на непростое начало 2017 г. на фоне снижения потребительской активности в I квартале, „М. Видео“ смогла не только увеличить продажи по итогам всего года, но и показать заметное улучшение всех финансовых показателей, что говорит о сбалансированной эффективной бизнес-модели и высоком уровне корпоративного управления». «М. Видео» успешно прошла этап построения омниканальной розницы, смогла предложить клиентам бесшовный покупательский опыт онлайн и офлайн, это нашло отражение в текущих успехах компании: укреплении общих позиций на рынке, увеличении продаж сопоставимой розницы при стремительной позитивной динамике в интернете. «М. Видео», совершенствуя ИТ-системы и внедряя инновации во всех сферах — от закупок до HR, трансформируется в digital-бизнес, что позволяет компании на насыщенном рынке предвосхищать ожидания клиентов и обеспечивать рост акционерных инвестиций", — отметил глава компании. Главный исполнительный директор «М. Видео» Энрике Фернандес: «Доля „М. Видео“ в онлайн-продажах бытовой техники и электроники на российском рынке вплотную приблизилась к нашим общерыночным позициям и достигла 16,6% в IV квартале 2017 г. Мы успешно конкурируем с интернет-игроками, используя розничную сеть как одно из ключевых преимуществ. В онлайн-сегменте „М. Видео“ смогла обогнать рынок по всем категориям благодаря эффективной омниканальной стратегии». "Запущенные только год назад проекты «М. Кредит» по потребительскому кредитованию и Real Time Dealing по продажам с помощью мобильных устройств в рознице уже приносят компании доход и, уверен, станут одним из существенных конкурентных преимуществ в борьбе за клиентов", — заявил Фернандес. Контролирующий акционер ПАО «М. Видео» — группа «Сафмар» Михаила Гуцериева с 57,7% акций. В свободном обращении находится 42,3% акций, из них, по состоянию на 31 декабря 2017 г., 9,4% принадлежали пенсионному фонду «Будущее» и еще 5,8% — входящему в группу пенсионному фонду «Доверие».