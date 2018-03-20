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Чистая прибыль «Юникредит банка» по МСФО в 2017 году выросла на 28,8%
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Чистая прибыль «Юникредит банка» по МСФО в 2017 году выросла на 28,8% 

Прайм 9 часов назад
Чистая прибыль «Юникредит банка» по МСФО в 2017 году выросла на 28,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 18,057 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.
Чистый процентный доход банка снизился на 8,5%, до 41,26 миллиарда рублей. Чистый доход по услугам и комиссии увеличился на 17,2% и составил 7,002 миллиарда рублей. Операционные доходы сократились на 2,9%, до 51,667 миллиарда рублей.
Операционные расходы уменьшились на 1,2%, до 17,788 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 29,8% и составила 22,714 миллиарда рублей.
Активы банка за год выросли на 1,2%, составив на конец декабря 2017 года 1,186 триллиона рублей. Обязательства сократились на 0,5%, до 985,908 миллиарда рублей.
"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием.
По величине активов, согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 января занимал 10-е место в банковской системе РФ.
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