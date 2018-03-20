Банки не должны сразу отказывать клиентам из черных списков

Финансисты должны проводить тщательный анализ клиентов из черных списков. Перед тем как принять решение об отказе в обслуживании, кредитная организация должна выяснить причину, по которой гражданину или компании отказали в заключении договора в другом банке. Это следует из рекомендаций Национального совета финансового рынка (НСФР), разработанных по заданию ЦБ , пишут "Известия"

В настоящее время документ направлен в Банк России и Росфинмониторинг

Кредитные организации, как правило, не хотят обслуживать граждан и компании, которых ранее отфутболили в другом банке. Рекомендации же НСФР призывают проводить более тщательный анализ клиентов: отказ в проведении финансовых операций должен являться крайней мерой. Согласно новациям, кредитные организации должны будут запросить у клиента информацию о банке, отказавшем в открытии счета или проведении трансакции, а у того — причины таких действий, и только этого после принимать решение об обслуживании или отказе. Как пояснил зампред НСФР Александр Наумов , это снизит число неправомерных действий со стороны банков.

Управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова полагает, что если рекомендации будут приняты, то число отказов может существенно сократиться — примерно на 40%.

Клиенты смогут оспорить отказ банка по открытию и ведению счета в ЦБ. Если там сочтут, что решение кредитной организации немотивированно, то порекомендуют его пересмотреть. Благодаря предложенному механизму реабилитации, клиенты могут быть исключены из черных списков, где сейчас, по данным «Опоры России», находится 460 тыс. компаний и граждан. Черный список регулятор рассылает банкам с 26 июня 2017 года — в начале этого процесса перечень содержал данные о 200 тыс. клиентах. Доля клиентов, попавших в черные списки ошибочно, составляет 10%.