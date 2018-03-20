«Лукойл» открыл первую АЗС в Узбекистане

«Лукойл» открыл первую автозаправочную станцию (АЗС) в Узбекистане , говорится в сообщении «Лукойла».

Бензин и дизельное топливо для АЗС будут поставляться с российских нефтеперерабатывающих заводов компании.