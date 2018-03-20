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«Лукойл» открыл первую АЗС в Узбекистане
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«Лукойл» открыл первую АЗС в Узбекистане 

Rambler News Service 10 часов назад
Фото: РИА Новости
«Лукойл» открыл первую автозаправочную станцию (АЗС) в Узбекистане, говорится в сообщении «Лукойла».
Бензин и дизельное топливо для АЗС будут поставляться с российских нефтеперерабатывающих заводов компании.
Розничную реализацию топлива в Узбекистане осуществляет ООО «Лукойл Узнефтепродукт» (дочернее предприятие «Лукойла»).
«Это первая АЗС «Лукойла» в Узбекистане, как и в целом в регионе Центральной Азии. Компания оценит перспективы развития сети», — отметил вице-президент по реализации нефтепродуктов «Лукойла» Олег Пашаев.
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