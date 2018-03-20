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Рубль вырос к доллару и евро
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Рубль вырос к доллару и евро 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 19 копеек — до 57,65 рубля, курс евро снизился на 13 копеек — до 71,2 рубля.
Майский фьючерс на нефть марки Brent составил 66,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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