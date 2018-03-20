Россиян предупредили об «опасном хлебе»

Роскачество обнаружило картофельную болезнь в хлебе, закупленном в Новосибирской области , сообщает пресс-служба организации.

С лета 2017 года Роскачество проводит исследование качества нарезных батонов в России

В рамках проверки хлеба в Сибирском федеральном округе были закуплены батоны 20 брендов в магазинах Алтая Бурятии , Забайкальского и Красноярского краев, а также Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.

Итогом исследования стало то, что лишь один образец, а именно марки «Нарезной-Ч», был признан товаром повышенного качества: хлеб соответствовал всем требованиям норм по качеству и безопасности, в том числе не содержал хлебопекарных улучшителей и был изготовлен из муки высшего сорта.

Батоны 14 брендов оказались качественными и безопасными, но все же имели недостатки. Например, некоторые из них содержали муку первого сорта вместо заявленного высшего, а также больше жира и сахара, чем указано на упаковке. Кроме того, в одном образце было зафиксировано повышенное количество бактерий, а в еще одном — сорбиновой кислоты.

Нарушителями же оказались марки «Лама», «Восход», « Инской », «Русский хлеб» и «Бердский хлебокомбинат». В их продукции были обнаружены в том числе недовес, повышенная кислотность мякиша и картофельная болезнь.

Как подчеркивает Роскачество, картофельная болезнь была зафиксирована впервые с начала эксперимента, а ее источником в данных батонах является некачественная мука, обсемененная картофельной палочкой. Отмечается, что производители уже «признали вину» и пообещали сменить поставщиков муки.

Ранее Роскачество проверило нарезные батоны в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном и Уральском федеральных округах.