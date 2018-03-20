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Россиян предупредили об «опасном хлебе»
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Россиян предупредили об «опасном хлебе» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Роскачество обнаружило картофельную болезнь в хлебе, закупленном в Новосибирской области, сообщает пресс-служба организации.
С лета 2017 года Роскачество проводит исследование качества нарезных батонов в России.
В рамках проверки хлеба в Сибирском федеральном округе были закуплены батоны 20 брендов в магазинах Алтая, Бурятии, Забайкальского и Красноярского краев, а также Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областей.
Итогом исследования стало то, что лишь один образец, а именно марки «Нарезной-Ч», был признан товаром повышенного качества: хлеб соответствовал всем требованиям норм по качеству и безопасности, в том числе не содержал хлебопекарных улучшителей и был изготовлен из муки высшего сорта.
Батоны 14 брендов оказались качественными и безопасными, но все же имели недостатки. Например, некоторые из них содержали муку первого сорта вместо заявленного высшего, а также больше жира и сахара, чем указано на упаковке. Кроме того, в одном образце было зафиксировано повышенное количество бактерий, а в еще одном — сорбиновой кислоты.
Нарушителями же оказались марки «Лама», «Восход», «Инской», «Русский хлеб» и «Бердский хлебокомбинат». В их продукции были обнаружены в том числе недовес, повышенная кислотность мякиша и картофельная болезнь.
Как подчеркивает Роскачество, картофельная болезнь была зафиксирована впервые с начала эксперимента, а ее источником в данных батонах является некачественная мука, обсемененная картофельной палочкой. Отмечается, что производители уже «признали вину» и пообещали сменить поставщиков муки.
Ранее Роскачество проверило нарезные батоны в Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Южном и Уральском федеральных округах.
 Ещё 9 источников 
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