Ещё
Росавтодор направил 1,6 млрд рублей в 2017 году на снижение ДТП на федеральных трассах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росавтодор направил 1,6 млрд рублей в 2017 году на снижение ДТП на федеральных трассах 

Rambler News Service 33 минуты назад
В 2017 году на федеральной дорожной сети общее количество ДТП сократилось на 1,2%, с 2013 года снижение аварийности составило 12%.
Общий объем финансирования дорожного хозяйства в 2017 году составил 564,6 млрд рублей.
Rambler News Service: последние новости
Французская Engie направила на финансирование «Северного потока — 2» в 2017 году €298 млн Fix Price может провести IPO «Газпром нефть» начала создание «дочки» по изучению баженовской свиты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей42
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России318
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной434
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос62
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение