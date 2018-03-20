Росавтодор направил 1,6 млрд рублей в 2017 году на снижение ДТП на федеральных трассах

В 2017 году на федеральной дорожной сети общее количество ДТП сократилось на 1,2%, с 2013 года снижение аварийности составило 12%. Общий объем финансирования дорожного хозяйства в 2017 году составил 564,6 млрд рублей.