БТА-банк объединил девелоперские активы в Москве

Две площадки в районе Поклонной горы и проект на Павелецкой площади отошли дочерней структуре банка — компании «Лэджи». БТА очистил активы, завершив судебные разбирательства или договорившись с кредиторами, рассказал изданию Ракишев.

Как говорится в статье, восстановить права на бизнес-центр «1812» на Поклонной улице удалось, выкупив права требований у Агентства по страхованию вкладов за 1,26 миллиарда рублей. Похожая схема была применена при возврате проекта океанариума на улице Братьев Фонченко: одна из структур банка получила требования кредитора к инвестору океанариума «Марин гарденс» и замкнула на себя самые крупные долги на 8,5 миллиарда рублей. В портфеле у «Лэджи» также крупный недострой — торговый центр на Павелецкой площади.

Вместо бизнес-центра на Поклонной улице планируется построить многофункциональный комплекс общей площадью 100 тысяч квадратных метров, в составе которого будут офисы, гостиница, апартаменты и торговый центр. На улице Братьев Фонченко планируется строительство премиального жилья и небольшого торгового центра с аквариумом общей площадью 120 тысяч «квадратов», сообщил газете Ракишев.

По его оценке, инвестиции в реализацию трех проектов составят около 700 миллионов долларов.