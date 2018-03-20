С начала 2018 года темпы розничного кредитования в АКИБАНКе выросли на 56%

Объем выдачи кредитов АКИБАНКа по результатам 2017 года по сравнению с прошлым годом увеличился на 23%, выдано 1,9 млрд рублей. При этом выдача ипотеки за год выросла на 42% и составила более 500 млн рублей. За кредитами на улучшение жилищных условий в банк обратилось более 900 клиентов. Наибольшую долю в объеме ипотечного кредитования АКИБАНКа занимают кредиты, выданные по стандартам партнера ДОМ. РФ (ранее АИЖК), который по доле рынка входит в топ-10 по объему ипотечных кредитов по итогам года (http://www.banki.ru/news/research/?id=10295412). За 2017г. объем выдачи кредитов по стандартам АИЖК составил 80% от общего объема выдачи всех ипотечных кредитов.

Начальник управления по обслуживанию физических лиц Руслан Гараев: «Ключевым драйвером роста в сегменте розницы в 2017 году выступила программа „Перекредитование“. Нам удалось добиться роста числа клиентов, нарастить долю в приоритетных областях, при этом повсеместно повышая качество оказываемых услуг. Мы универсальный, и что более важно — гибкий банк, это помогает точечно работать над лояльностью клиентов и улучшением сервиса. При том, что доля портфеля кредитов юридических лиц на сегодняшний день составляет 90%, а розничные — 10%, с начала 2018 года темпы выдачи последних выросли на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году мы планируем увеличить нашу клиентскую базу на 20-30%, доводя до совершенства оказываемые услуги и продукты».

Средний размер ставки по розничным кредитам в банке в 2017 году снизился в среднем на 3% пункта, например, по потребительским кредитам минимальная ставка составляет 12,4%, по ипотеке — 6%. За прошедший год года в АКИБАНКе в сегменте розничного кредитования обслужены более 6,5 тыс. клиентов. На сегодняшний день уровень просроченной задолженности зафиксирован на низком уровне — 4%. Обеспечить такие темпы позволяют выгодные условия кредитования, в частности, индивидуальный подход и высокий уровень безопасности проводимых операций.

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