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Кабмин выделил из резервного фонда 20 млрд рублей на дотации регионам
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Кабмин выделил из резервного фонда 20 млрд рублей на дотации регионам 

ИД «Собеседник» 42 минуты назад
Правительство РФ распорядилось выделить российским субъектам дополнительные средства на зарплаты бюджетникам.
Ранее Sobesednik.ru писал, что кабмин одобрил проект распоряжения о выделении регионам РФ 20 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в рамках закона об увеличении МРОТ.
Как передает «Парламентска газета», во вторник, 20 марта, Правительство опубликовало документ о выделении дополнительных средств российским субъектам.
Уточняется, что такое решение было принято в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», а направленные регионам 20 млрд будут выделены из резервного фонда РФ.
«Из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», — приводит издание текст документа.
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