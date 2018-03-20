Кабмин выделил из резервного фонда 20 млрд рублей на дотации регионам

Правительство РФ распорядилось выделить российским субъектам дополнительные средства на зарплаты бюджетникам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что кабмин одобрил проект распоряжения о выделении регионам РФ 20 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы в рамках закона об увеличении МРОТ.

Как передает «Парламентска газета», во вторник, 20 марта, Правительство опубликовало документ о выделении дополнительных средств российским субъектам.

Уточняется, что такое решение было принято в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», а направленные регионам 20 млрд будут выделены из резервного фонда РФ.

«Из резервного фонда Правительства России выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы», — приводит издание текст документа.