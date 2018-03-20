«Роснефть» повысила оценку запасов Тагульского месторождения

«Роснефть» повысила оценку запасов углеводородов Тагульского месторождения в Красноярском крае до 447 млн тонн нефтяного эквивалента (3,18 млрд баррелей нефтяного эквивалента) по категории 3Р, говорится в материалах компании.

В ноябре 2017 года компания оценивала запасы месторождения в 435 млн тонн нефтяного эквивалента (3,102 млрд баррелей нефтяного эквивалента).

Ввод в эксплуатацию месторождения запланирован на 2018 год.

Полка добычи нефти на месторождении составит более 4,5 млн тонн в год. Выход на полку запланирован после 2022 года.

Тагульское нефтегазовое месторождение расположено в 150 км к юго-западу от города Игарки, в 60 км к югу от Ванкора. Оператором освоения месторождения является компания «РН-Ванкор», дочерняя компания «Роснефти».