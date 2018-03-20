Ещё
«Роснефть» повысила оценку запасов Тагульского месторождения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» повысила оценку запасов Тагульского месторождения 

Rambler News Service 51 минуту назад
«Роснефть» повысила оценку запасов углеводородов Тагульского месторождения в Красноярском крае до 447 млн тонн нефтяного эквивалента (3,18 млрд баррелей нефтяного эквивалента) по категории 3Р, говорится в материалах компании.
В ноябре 2017 года компания оценивала запасы месторождения в 435 млн тонн нефтяного эквивалента (3,102 млрд баррелей нефтяного эквивалента).
Ввод в эксплуатацию месторождения запланирован на 2018 год.
Полка добычи нефти на месторождении составит более 4,5 млн тонн в год. Выход на полку запланирован после 2022 года.
Тагульское нефтегазовое месторождение расположено в 150 км к юго-западу от города Игарки, в 60 км к югу от Ванкора. Оператором освоения месторождения является компания «РН-Ванкор», дочерняя компания «Роснефти».
Rambler News Service: последние новости
Fix Price может провести IPO Совет директоров «Транснефти» поручил договориться об условиях покупки у «Суммы» доли в НМТП «Роснефть» погасила взятые на покупку ТНК-ВР кредиты на сумму $31 млрд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей43
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России328
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной445
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос65
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение