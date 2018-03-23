Банк России увидел потенциал для снижения ключевой ставки

Сейчас, считает она, значение ставки приближается к тому уровню, который можно назвать нейтральным по отношению к воздействию на инфляцию, когда денежно-кредитная политика не влияет ни на ее ускорение, ни на замедление относительно целевых показателей.

Переход к нейтральной политике Центральный банк , по ее словам, рассчитывает завершить в течение 2018 года.

Кроме этого заявления Набиуллина озвучила прогноз оттока капитала на текущий год, повысив его и сообщив, что он предполагается в объеме 19 миллиардов долларов вместо более ранней оценки в 16 миллиардов.

Также глава ЦБ остановилась и на теме инфляции, заявив, что прогноз регулятора по этому показателю на 2018 год изменен, диапазон возможного значения индекса потребительских цен расширен до 3-4 процентов с 3,5-4 процентов. При этом в 2019 году, предположила она, инфляция будет находиться в районе 4 процентов.