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Банк России увидел потенциал для снижения ключевой ставки
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Банк России увидел потенциал для снижения ключевой ставки 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Сейчас, считает она, значение ставки приближается к тому уровню, который можно назвать нейтральным по отношению к воздействию на инфляцию, когда денежно-кредитная политика не влияет ни на ее ускорение, ни на замедление относительно целевых показателей.
Переход к нейтральной политике Центральный банк, по ее словам, рассчитывает завершить в течение 2018 года.
Кроме этого заявления Набиуллина озвучила прогноз оттока капитала на текущий год, повысив его и сообщив, что он предполагается в объеме 19 миллиардов долларов вместо более ранней оценки в 16 миллиардов.
Также глава ЦБ остановилась и на теме инфляции, заявив, что прогноз регулятора по этому показателю на 2018 год изменен, диапазон возможного значения индекса потребительских цен расширен до 3-4 процентов с 3,5-4 процентов. При этом в 2019 году, предположила она, инфляция будет находиться в районе 4 процентов.
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