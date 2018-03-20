Ещё
На увеличение зарплат российских бюджетников добавили 20 миллиардов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На увеличение зарплат российских бюджетников добавили 20 миллиардов 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Нефтяным регионам денег не дадут.
На повышение зарплат работников бюджетной сферы выделили 20 миллиардов рублей из резервного фонда правительства. 16 марта 2018 года распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Из числа уральских регионов больше всего денег перепадет Челябинской области — 642 миллиона рублей. Свердловская область получит 442 миллиона, Курганская — 288, Пермский край — 267 миллионов рублей, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что субсидии получат не все регионы. Из 85 субъектов РФ деньги дадут лишь 76. Так, правительство не будет финансировать увеличение зарплаты бюджетникам Москвы, Санкт-Петербурга, а также нефтяных и газовых регионов — Тюменской области, Югры и Ямала.
Уралинформбюро: последние новости
Корпорация "ВСМПО-Ависма" заплатила 7 миллиардов рублей налогов "Социальные" расходы ММК достигли 2,24 миллиарда рублей Антипинский НПЗ продолжает наращивать показатели
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Причина смерти Табакова шокировала врачей42
Сын Макаревича нашел «озлобленных дебилов» вне России318
«Газпрому» придется заключить соглашение с Украиной434
Открытие Египта для россиян породило нулевой спрос62
Пропавший Boeing «нашли» на картах Google51
Видео
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
04:21
При строительстве метро в Москве произошло ЧП
Происшествия
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:00
Киркоров нескромно развлекся с бабушкой Бузовой
Шоу-бизнес
01:01
Компания Вайнштейна объявила себя банкротом
Шоу-бизнес
03:05
Памятник Ольге Бузовой хотят поставить в Подмосковье
Шоу-бизнес
02:16
Синоптики пообещали москвичам весну
Новости Москвы Погода
00:39
Водители маршруток сцепились с пассажирами в центре Челябинска
Происшествия Общество
02:41
Причина смерти Табакова шокировала врачей
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение