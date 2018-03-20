СМИ узнали о расторжении верфью «Звезда» контрактов с крупным подрядчиком

Судостроительная верфь «Звезда», которую «Роснефть» Газпромбанк строят на Дальнем Востоке, разорвала все контракты с одним из своих крупнейших подрядчиков — ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) Игоря Лукашенко, сообщили РБК близкий к одному из акционеров судоверфи источник и собеседник, близкий к одному из подрядчиков.

Речь идет о контрактах на более чем 17,5 млрд руб. на строительство четырех крупных цехов, а также камеры для чистки, ​сушки и окраски конструкций танкеров, газовозов и других судов.

Смена подрядчика — «безусловное право руководства судоверфи и абсолютно нормальное явление для масштабной стройки, имеющей стратегическое значение для страны», заверил РБК представитель «Роснефти». «Звезда» уже объявила конкурсы почти на все работы, которые не выполнила КЭР, но сроки строительства теперь сдвигаются — на 8-19 месяцев, указывает издание со ссылкой на тендерную документацию. «Звезда» строится двумя очередями: первая должна быть сдана в 2012-2019 гг., вторая — в 2018-2024 гг. Строившиеся КЭР объекты относятся к первой очереди.

Представитель «Роснефти» заверил, что «строительные работы на СК „Звезда“ ведутся строго в соответствии с планом, все объекты планируется сдать в определенные ранее сроки». По его словам, в 2019 г. на верфи планируется сдать минимум три судна снабжения, как и предусмотрено контрактными обязательствами.

На этой верфи должны разместить заказы такие крупнейшие нефтегазовые компании как «Газпром» «Новатэк» . ​Сдвиг сроков строительства «Звезды» не критичен, поскольку верфь рассчитана на использование новых технологий, которые пока в России не применяются, сказал РБК федеральный чиновник.

По данным двух собеседников РБК, осенью 2017 года, после визита президента Владимира Путина на «Звезду», у КЭР из-за дополнительных затрат кончились деньги, и стройка встала. КЭР оценила свои убытки во время простоя и переделки объектов в 1 млрд руб. Верфь после разрыва контрактов потребовала от компании неиспользованные авансы на более 2,1 млрд руб., следует из уведомлений о расторжении контрактов.