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Рубль скорректируется из-за цен на нефть и налогового периода, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари»
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Рубль скорректируется из-за цен на нефть и налогового периода, — Владислав Антонов, аналитик компании «Альпари» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Рубль попал по давление с открытия торговой сессии на Московской бирже. На фоне роста геополитических рисков и падения нефтяных котировок на 1,5%, до $65,37 за баррель, курс доллара преодолел отметку 58 руб., курс евро — 71 руб. В ходе американских торгов цена на нефть марки Brent вернулась к уровню $66,30 за бочку. Перед закрытием торгов российский валютный рынок проигнорировал восстановление цен на нефть. Но он может отработать этот факт сегодня.
Во вторник, 20 марта, от рублёвых пар ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях. Следим за динамикой цен на Brent и индексом RGBI (индекс государственных облигаций России). Прорыв цен на нефть выше $66,45 за баррель временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то, на мой взгляд, он сейчас важнее, чем нефтяные котировки.
Индекс RBBI находится в коррекционной фазе с 26 февраля текущего года. Замечу, что он не повышается на успешных аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ. Напряженность в отношениях России и Запада может заставить нервничать зарубежных инвесторов, что в свою очередь негативно скажется на ценах ОФЗ и курсе рубля. Падение индекса ниже значения 144,25 станет для долгового рынка негативным фактором.
Фокус внимания участников рынка сегодня смещен на заседание FOMC. Решение ФРС США по процентной ставке станет известно в среду. Учитывая повышение нефтяных котировок на торгах в Азии и приближающийся налоговый период, рискну сегодня рассмотреть коррекционное движение пары доллар/рубль до отметки 57,60 руб. за «американца», а пары евро/рубль — до 71,15 руб. за единицу европейской валюты.
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