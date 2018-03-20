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Минфин России обновил информацию о госдолге Татарстана
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Минфин России обновил информацию о госдолге Татарстана 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Министерство финансов России представило сводную таблицу об объеме и структуре государственного долга субъектов России и долга муниципальных образования по данным на 1 марта 2018 года. Для Татарстана закреплены следующие значения. Объем госдолга субъекта — 93 456 861,60 рублей, в том числе, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы России — 84 870 431,86 рублей, государственные гарантии — 8 586 429,74 рублей. Объем долга муниципальный образований в составе республики — 28 144 510,63 рублей, в том числе, кредиты от кредитных организаций — 3 065 000 рублей, бюджетные кредиты от других бюджетов системы Российской Федерации — 25 067 553,42 рублей, муниципальные гарантии — 11 847,21 рублей. Вся информация о госдолге субъектов России представлена на сайте министерства.
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