Абоненты в России увеличили затраты на мобильную связь впервые за пять лет

Аналитики подсчитали, что число абонентов сотовой связи в России по итогам 2017 года снизилось: у МТС на 1,76 млн — до 78,3 млн, у «Вымпелкома» на 175 тысяч — до 58,2 млн, у «Мегафона» на 151 тысячу — до 78,3 млн Свою базу абонентов из «большой четверки» нарастил только Tele2 — на 1,6 млн до 40,6 млн Прошлый год прошел для операторов не в форме традиционной гонки за абонентами, а в гонке за повышение качества услуг, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов . Компании предложили клиентам тарифы с большим количеством услуг и сервисов, делая акцент на интернет-трафик. Он замечает, что сокращается число абонентов-«кочевников», которые легко меняют оператора, в погоне за самыми дешевыми предложениями.

ARPU по итогам четвертого квартала 2017 года вырос у «Вымпелкома» на 2% — до 324 рублей, а у «Мегафона» на 2,8%. В «Вымпелкоме» объяснили рост показателя увеличением потребительских услуг, например, трафика на 32% и переход клиентов на новые объемные пакеты. В «Мегафоне» считают, что ARPU растет за счет перехода от ценовой конкуренции к конкуренции услуг среди операторов связи.

Представители МТС объясняют рост ARPU ростом выручки, вызванной потреблением мобильного интернета, международного роуминга и ростом продаж смартфонов высокой ценовой категории.