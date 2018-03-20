«Зарубежнефть» увеличила запасы нефти и газа в 2017 году на 4%

Суммарные запасы углеводородов «Зарубежнефти» по категории 2P (proved + probable) составляют 143,43 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.) по состоянию на 31 декабря 2017 года, что на 4% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении компании.

В том числе запасы нефти и конденсата составляют 139,95 млн тонн, запасы газа — 3,87 млрд кубометров.

«По результатам деятельности за 2017 год восполнена ресурсная база компании, компенсированы отборы углеводородов. Таким образом, общие запасы категории 2Р превысили прошлогодний показатель, приведенный на конец 2017 года, на 4%», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Зарубежнефть», результаты аудита показали высокую прогнозную экономическую рентабельность разработки месторождений и обеспеченность запасами углеводородов под принятые уровни добычи до 2034 года.

Международный аудит запасов за 2017 год выполнила консалтинговая компания Miller and Lents.