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Акции Facebook обрушились на 7%
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Акции Facebook обрушились после новостей об утечке данных пользователей 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Стоимость акций американской компании Facebook (основной владелец Марк Цукерберг) упала почти на 7% из-за данных о британской компании Cambridge Analytica, которая смогла получить доступ к информации о 50 млн пользователях социальной сети. Об этом во вторник утром сообщает телеканал CNN.
За последние 4 года это самое сильное падение ценных бумаг Facebook, хотя, не смотря на это, компания остается одной из самых дорогих компаний США и оценивается в $500 млрд
Владелец Марк Цукерберг остался одним из самых состоятельных людей в мире.
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