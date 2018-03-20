Авдеев допускает продажу МКБ

Бизнесмен Авдеев не исключает продажи МКБ, но пока таких переговоров не ведет

"Ко всем своим бизнесам — и к банку, и к НПФ, и к девелоперской компании — я отношусь исключительно как к бизнесу, а не как к делу всей жизни. Если будут предложения их купить за хорошие деньги, я продам", — сказал Авдеев в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант". Бизнесмен Роман Авдеев готов продать свои активы, в том числе Московский кредитный банк (МКБ), если будут предложения их купить за "хорошие деньги", но пока таких переговоров не ведёт.

Однако, он отметил, что пока никаких переговоров по этому вопросу не ведет. "Но если предложит, продам", — добавил бизнесмен, указав, что может продать и МКБ.

"Но здесь мы говорим о большой сделке, которая просто так, как черт из табакерки, не появляется", — подчеркнул Авдеев.

"В любом случае при увеличении капитала я планирую свою эффективную долю — контроль в банке — сохранять", — пояснил бизнесмен. По его словам, МКБ также не исключает вариант публичного размещения акций.