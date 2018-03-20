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Авдеев допускает продажу МКБ
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Бизнесмен Авдеев не исключает продажи МКБ, но пока таких переговоров не ведет 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Роман Авдеев готов продать свои активы, в том числе Московский кредитный банк (МКБ), если будут предложения их купить за "хорошие деньги", но пока таких переговоров не ведёт.
"Ко всем своим бизнесам — и к банку, и к НПФ, и к девелоперской компании — я отношусь исключительно как к бизнесу, а не как к делу всей жизни. Если будут предложения их купить за хорошие деньги, я продам", — сказал Авдеев в интервью, опубликованном во вторник в газете "Коммерсант".
Однако, он отметил, что пока никаких переговоров по этому вопросу не ведет. "Но если предложит, продам", — добавил бизнесмен, указав, что может продать и МКБ.
"Но здесь мы говорим о большой сделке, которая просто так, как черт из табакерки, не появляется", — подчеркнул Авдеев.
По его словам, МКБ также не исключает вариант публичного размещения акций.
"В любом случае при увеличении капитала я планирую свою эффективную долю — контроль в банке — сохранять", — пояснил бизнесмен.
По данным БИР Аналитик на 1 января 2018 года, МКБ занимал 8 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,9 трлн рублей, собственные средства составляли 252,2 млрд рублей.
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