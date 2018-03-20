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Волгоградские предприятия получили в 2017 году 3 млрд руб господдержки
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Волгоградские предприятия получили в 2017 году 3 млрд руб господдержки 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
27 предприятий и компаний получили в Волгоградской области 2,9 миллиарда рублей государственной поддержки благодаря участию в федеральных программах, а также проектах Фонда развития промышленности и Российского экспортного центра.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облпромторге, объем выделенных средств превысил размер субсидий 2016 года вдвое. Предприятия направляли деньги на технологическое перевооружение, модернизацию основных фондов, научные разработки и возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели.
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