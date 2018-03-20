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Д. Медведев увеличил размер субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 5 млрд руб.
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Д. Медведев увеличил размер субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 5 млрд руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает сайт правительства.
«Размер имущественного взноса Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены.
Документ подготовлен Минстроем России.
Агентство «Москва»: последние новости
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