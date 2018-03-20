Д. Медведев увеличил размер субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 5 млрд руб.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает сайт правительства.

«Размер имущественного взноса Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены.