Д. Медведев увеличил размер субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 5 млрд руб. 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщает сайт правительства.
«Размер имущественного взноса Российской Федерации в Фонд содействия реформированию ЖКХ в целях модернизации систем коммунальной инфраструктуры увеличен на 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что соответствующие средства в федеральном бюджете предусмотрены.
Документ подготовлен Минстроем России.