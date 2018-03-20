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Товарооборот между Москвой и Пекином может вырасти до $100 млрд
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Товарооборот между Москвой и Пекином может вырасти до $100 млрд 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На состоявшейся пресс-конференции премьер госсовета Китая Ли Кэцян заявил о возможном увеличении товарооборота между КНР и Россией. Он может достигнуть 100 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости».
Ли Кэцян заявил об «огромных» перспективах
торгово-экономического
сотрудничества двух стран.
Без сомнения, товарооборот может достигнуть 100 миллиарда долларов
— премьер госсовета Китая.
По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Китаем, напомнила «Газета.ru», составлял 84 миллиарда в американской валюте. Его объем вырос более чем на треть.
Ранее стало известно о намерении кандидата на должность
премьер-министра
Италии Маттео Сальвини отменить санкции по отношению к России. Лидер партии «Лига» обратился к странам Евросоюза с призывом не нагнетать атмосферу недоброжелательности к РФ.
360tv.ru: последние новости
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