Товарооборот между Москвой и Пекином может вырасти до $100 млрд 

На состоявшейся пресс-конференции премьер госсовета Китая Ли Кэцян заявил о возможном увеличении товарооборота между КНР и Россией. Он может достигнуть 100 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости».
Ли Кэцян заявил об «огромных» перспективах
торгово-экономического
сотрудничества двух стран.
Без сомнения, товарооборот может достигнуть 100 миллиарда долларов
— премьер госсовета Китая.
По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Китаем, напомнила «Газета.ru», составлял 84 миллиарда в американской валюте. Его объем вырос более чем на треть.
Ранее стало известно о намерении кандидата на должность
премьер-министра