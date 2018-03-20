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«Роснефть» ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с американской FNPС до конца апреля
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«Роснефть» ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с американской FNPС до конца апреля 

Rambler News Service 1 час назад
«Роснефть» ожидает, что решение Стокгольмского арбитража по судебному разбирательству с американской First National Petroleum Corporation (FNPС) будет вынесено до конца апреля 2018 года, говорится в материалах российской компании.
«Вынесение решения ожидается до конца апреля 2018 года», — отмечает «Роснефть».
31 декабря 2015 года First National Petroleum Corporation арбитражное разбирательство против компании «Тюменнефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти») о взыскании убытков и процентов за пользование денежными средствами в размере более $260 (более 15 млрд рублей) в связи с предположительным нарушением ряда положений соглашения между FNPC и «Тюменнефтегазом» о создании на территории России совместного предприятия«Тюмтекс».
В 1992 году FNP и ТНГ создали СП «Тюмтекс». Российское предприятие должно было передать в СП лицензию на разработку Кальчинского нефтегазового месторождения. Лицензия была выдана в 1993 году, но не передана в СП.
В декабре 2011 года FNP обратилась в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма за возмещением ущерба, причиненного ей разрывом партнерства, оценив ущерб в $173 млн  Летом 2015 года апелляционный суд Швеции удовлетворил жалобу ТНГ и отменил решение арбитража в Стокгольме, взыскавшего с российской компании $173 млн
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