«Роснефть» ожидает решения Стокгольмского арбитража по спору с американской FNPС до конца апреля

«Роснефть» ожидает, что решение Стокгольмского арбитража по судебному разбирательству с американской First National Petroleum Corporation (FNPС) будет вынесено до конца апреля 2018 года, говорится в материалах российской компании.

«Вынесение решения ожидается до конца апреля 2018 года», — отмечает «Роснефть».

31 декабря 2015 года First National Petroleum Corporation арбитражное разбирательство против компании «Тюменнефтегаз» (дочерняя компания «Роснефти») о взыскании убытков и процентов за пользование денежными средствами в размере более $260 (более 15 млрд рублей) в связи с предположительным нарушением ряда положений соглашения между FNPC и «Тюменнефтегазом» о создании на территории России совместного предприятия«Тюмтекс».

В 1992 году FNP и ТНГ создали СП «Тюмтекс». Российское предприятие должно было передать в СП лицензию на разработку Кальчинского нефтегазового месторождения. Лицензия была выдана в 1993 году, но не передана в СП.