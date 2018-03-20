Доля техники «КАМАЗ» достигла 41% в объеме грузового рынка России

Исследование грузового рынка РФ , проведенное аналитиками «Автостат Инфо» в феврале 2018 года, показало, что доля техники «КАМАЗ» составила 40,9% в объеме всех проданных грузовиков. В феврале прошлого года эта доля достигала 34,5%.

В отчетный месяц в России было продано 2005 грузовых машин марки «КАМАЗ», что на 15,8% превысило продажи марки за аналогичный период прошлого года (1732 ед.). Общий объем реализации грузовых автомобилей в РФ составил по результатам февраля этого года 5809 ед. — это на 37,3% больше прошлогоднего объема продаж (4231 ед.).

Рынок Центрального ФО остается главным для «КАМАЗа» рынком сбыта грузовой техники. В феврале 2018 года отечественный производитель реализовал здесь 588 ед. машин, на 19% больше, чем годом ранее. В Приволжском округе компания продала за тот же период 392 ед. техники, что на 0,8% меньше, чем в феврале 2017-го. Продажи «КАМАЗа» на грузовом рынке Уральского ФО составили 327 ед. в феврале этого года (+0,3%). В Сибирском округе было продано 187 таких машин (+57%), столько же было реализовано и на рынке Северо-Западного ФО (+33,6%). В Южном регионе «КАМАЗ» реализовал в прошедшем феврале 180 ед. техники, улучшив прошлогодний результат на 21,6%. Продажи марки на Дальнем Востоке составили 86 ед. (-3,4%), а на рынке Северного Кавказа — 58 ед. (+176,2%).