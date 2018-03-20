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Предприятие из Башкирии выплатило зарплату и осталось должно ещё миллион
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Предприятие из Башкирии выплатило зарплату и осталось должно ещё миллион 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Нефтекамске работникам «Амзинского лесокомбината» выплачено около 3,8 млн рублей долга по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.
Предприятие не выплачивало 278 работникам заработок. С декабря прошлого по январь текущего года долг перед людьми превысил 4,8 млн рублей.
За допущенные нарушения гендиректора лесокомбината оштрафовали. Кроме того, прокуратура направила в суд заявления о выдаче приказов на взыскание задолженности по зарплате. Суд удовлетворил эти требования.
После прокурорского вмешательства предприятие выплатило работникам около 3,8 млн рублей. Полное погашение долга находится на контроле.
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