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Fix Price планирует провести IPO
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СМИ узнали о планах Fix Price провести IPO 

Ведомости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владельцы магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривают варианты привлечения средств на развитие сети. Как пишет «Коммерсантъ», предусматривается возможность как частного размещения, в этом случае речь будет идти о 10%, так и IPO, на котором может быть продано до 25% акций.
Варианты обсуждаются с инвесторами. «Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет», пояснил один инвестбанкир. Другой собеседник отметил, что изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, но из-за кризиса в отношениях с Лондоном, его, вероятно, придется перенести в Москву.
По данным «Infoline-Аналитики», общая торговая площадь сети превышает 530 000 кв. м. У нее есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Выручка Fix Price в 2017 г. составила 62 млрд руб., в 2018 г. может вырасти до 70 млрд руб.
Fix Price в рамках размещения оценивается минимум 3 EBITDA, говорит один из собеседников издания. Таким образом речь может идти о 13 млрд руб. без учета долга в 4 млрд, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагает, что более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд руб.) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд руб.) при проведении IPO.
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 Ещё 6 источников 
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