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Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
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Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 

Российская Газета 13 минут назад
Фото: Российская Газета
Субсидия на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры будет увеличена на пять миллиардов рублей.
На эту сумму увеличится размер имущественного взноса РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом написано в постановлении правительства, размещенном на сайте кабмина.
Деньги пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Деньги на это в федеральном бюджете предусмотрены.
Кроме того, постановлением предусмотрена финансовая поддержка Крыму и Севастополю на переселение людей из аварийного жилья. Деньги придут из Фонда ЖКХ.
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