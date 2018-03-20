Правительство выделит 5 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Субсидия на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры будет увеличена на пять миллиардов рублей.

На эту сумму увеличится размер имущественного взноса РФ в Фонд содействия реформированию ЖКХ. Об этом написано в постановлении правительства , размещенном на сайте кабмина.

Деньги пойдут на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Деньги на это в федеральном бюджете предусмотрены.