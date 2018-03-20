Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот России и Китая до $100 млрд

ПЕКИН, 20 марта. / ТАСС /. Китаю России необходимо раскрыть незадействованный потенциал делового сотрудничества и увеличить двусторонний торговый оборот до $100 млрд Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд", — заявил глава правительства.

"В последние годы в торговле России и Китая наблюдалось снижение из-за ситуации в мировой торговой деятельности и ситуации на рынке сырья. Однако это снижение было наверстано по итогам прошлого года: рост нашей торговли в годовом выражении составил более 20%", — указал он.