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Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот России и Китая до $100 млрд
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Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот России и Китая до $100 млрд 

ТАСС 2 часа назад
ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Китаю и России необходимо раскрыть незадействованный потенциал делового сотрудничества и увеличить двусторонний торговый оборот до $100 млрд Об этом во вторник на пресс-конференции по итогам 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Уверены, что в российско-китайском сотрудничестве в сфере бизнеса сохраняется большой незадействованный потенциал. Торговый оборот между двумя нашими большими экономиками составляет около $80 млрд Уверен, что мы сможем поработать вместе для того, чтобы увеличить его до, скажем, $100 млрд", — заявил глава правительства.
"В последние годы в торговле России и Китая наблюдалось снижение из-за ситуации в мировой торговой деятельности и ситуации на рынке сырья. Однако это снижение было наверстано по итогам прошлого года: рост нашей торговли в годовом выражении составил более 20%", — указал он.
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