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В январе-феврале доля рефинансирования достигла 15% в общем объеме ипотеки
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В январе-феврале доля рефинансирования достигла 15% в общем объеме ипотеки 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Такие данные в своем обзоре приводит ДОМ. РФ. Фото: www.ivnovostroiki.ru Согласно опубликованному обзору, подготовленному специалистами этого единого института развития в жилищной сфере, на приобретение жилья в новостройках под залог договоров долевого участия в строительстве в первые два месяца нынешнего года населению предоставлена 21 тыс. кредитов на сумму 47,1 млрд руб. — в процентном соотношении это 27% и 32% от общей выдачи соответственно. До 2,19% снизилась доля кредитов с платежами, просроченными на 90 и более дней. Это значение — минимальное за последние три года (см. график). В сочетании со стабильными ценами на жилье такие данные свидетельствуют об отсутствии предпосылок формирования «пузыря» на рынке ипотеки, делают выводы аналитики ДОМ.РФ. Источник: ДОМ.РФ В первые два месяца 2018 года доля рефинансирования путем досрочного погашения кредита за счет нового кредита, оформленного в другом банке, в общем объеме выдачи достигла 15% (годом ранее она равнялась 7,5%). С учетом этого рефинансирования рост объемов выдачи «новой» ипотеки за два месяца 2018 года составляет около 70%, отмечают автора обзора. Всего в 2018 году будет выдано около 1,3—1,4 млн кредитов на сумму 2,5—2,8 трлн руб., прогнозирует ДОМ.РФ.
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