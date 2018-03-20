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Имущество обанкротившегося «Пермдорстроя» выставили на торги
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Имущество обанкротившегося «Пермдорстроя» выставили на торги 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Предложено 162 лота, 161 из которых — 1/203 доля в праве собственности на нежилые помещения на ул. Рабочей, 7 в Перми. По этому адресу находится ЖК «Пермские медведи», где ранее был офис «Пермдорстроя». Ранее площади в нем уже выставляли на торги — в январе.
Цена 1/203 доли (18 кв. метров) в праве на объект составляет 535,5 тыс. рублей. Также единым лотом реализуются права требования к нескольким компаниям на общую сумму в 90,6 млн рублей.
«Пермдорстрой» признан банкротом в январе 2017 года. Обязательства компании составляют 3,4 млрд рублей, активы на 30 июня 2016 года составляли 3,6 млрд рублей. В реестр требований кредиторов включены требования на сумму в 2,017 млрд рублей. У компании в собственности 61 объект недвижимости, строительная и дорожная техника.
Фото: Pixabay.com
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