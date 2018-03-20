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На повышение зарплаты бюджетников выделено 20 миллиардов рублей
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На повышение зарплаты бюджетников выделено 20 миллиардов рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Не менее 20 миллиардов рублей выделит правительство из резервного фонда регионам в виде дотаций на повышение зарплаты бюджетникам.
Об этом написано в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром и размещенном на сайте кабмина. Внесен документ был Минфином.
Деньги нужны на повышение зарплат в связи с увеличением с первого мая МРОТ до уровня прожиточного минимума — 11 163 рублей.
Ранее документ был одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
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