На повышение зарплаты бюджетников выделено 20 миллиардов рублей

Не менее 20 миллиардов рублей выделит правительство из резервного фонда регионам в виде дотаций на повышение зарплаты бюджетникам.

Об этом написано в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром и размещенном на сайте кабмина. Внесен документ был Минфином

Деньги нужны на повышение зарплат в связи с увеличением с первого мая МРОТ до уровня прожиточного минимума — 11 163 рублей.

Ранее документ был одобрен Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.