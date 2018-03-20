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За 2 месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей
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За 2 месяца 2018 года кредитный портфель РСХБ увеличился на 50 млрд рублей 

АиФ-Оренбург 3 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
При этом портфель кредитов агропромышленному комплексу увеличился на 21,7 млрд рублей, превысив 1,2 трлн рублей.
По состоянию на 01.03.2018 Банк увеличил объем привлеченных средств физических лиц на 21,9 млрд рублей, до 865,1 млрд рублей. РСХБ демонстрирует динамику привлечения средств населения на уровне выше среднерыночных показателей и входит в число лидеров по данному направлению. При этом общий объем привлеченных средств клиентов Банка вырос до порядка 2,2 трлн рублей.
Приведенные показатели рассчитаны на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).
АиФ-Оренбург: последние новости
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