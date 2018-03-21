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Россельхозбанк в 2017 году рос быстрее рынка
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Россельхозбанк в 2017 году рос быстрее рынка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
«Россельхозбанк» (РСХБ) продемонстрировал уверенные финансовые результаты по итогам 2017 года, в частности, показав рост кредитного портфеля выше среднего уровня по рынку — почти до двух триллионов рублей. Об этом сообщается в годовой финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО).
Кредитный портфель удалось нарастить за прошедший год на 8,9 процента на фоне увеличения спроса на банковские услуги со стороны предприятий российского АПК и восстановления отечественной экономики. В том числе кредитный портфель юрлиц увеличился на 8,4 процента и превысил 1,6 триллиона рублей, портфель физлиц прибавил 11,1 процента, составив 363,4 миллиарда рублей. Активы банка по состоянию на 31 декабря 2017 года превысили 2,8 триллиона рублей — прирост составил 17,3 процента.
В отчетном году банк поддерживал высокую операционную эффективность. Так, чистый процентный доход увеличился за год на 12 процентов — до 63,3 миллиарда рублей. Банк продолжил повышать эффективность своих затрат, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) до 48,1 процента против 61,4 процента в 2016 году
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