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Долг кузбассовцев за электроэнергию достиг 3,4 млрд рублей
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Долг кузбассовцев за электроэнергию достиг 3,4 млрд рублей 

АиФ Кузбасс 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Просроченная задолженность потребителей перед гарантирующим поставщиком электрической энергии ПАО «Кузбассэнергосбыт» (входит в Группу «Мечел») с начала года увеличилась на 202 млн рублей. Общий долг потребителей достиг 3,4 млрд рублей.
Наибольшая доля неплатежей приходится на предприятия жилищно-коммунального сектора — управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Размер их задолженности перед компанией превысил 1,6 млрд рублей.
Среди наиболее крупных должников: ПАО «Тепло» (Междуреченск) с суммой долга 134,9 млн руб., еще 122,9 млн руб. приходится на ООО «ГТП» (Киселевск), 90,7 млн руб. не заплатило ООО «Водоснабжение» (Белово). Еще 70,4 млн руб. и 69,1 млн руб. приходится на новокузнецкое МП «ССК» и беловское ООО «Теплоэнергетик».
«В случае неуплаты долга компания прибегнет ко всем законным способам возмещения, в том числе к частичному ограничению электроэнергии и обращениям в суд», — отметил технический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.
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